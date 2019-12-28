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Украинским журналистам отказали в аккредитации на обмен удерживаемыми лицами, который должен состояться 29 декабря на Донбассе.
Об этом LB.ua сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
Как отмечается, представитель штаба Виталий Саранцев сообщил, что «фото- и видеоматериалы предоставит аппарат Президента», поскольку штаб ООС не является организатором.
— Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решение принимают не в штабе ООС, - рассказал официальный представитель штаба.
Он добавил, что Офис Президента пообещал предоставить все стримы, которые они по возможности сделают, и видео.
— Максимально быстро они все передадут и нам, и вам, - отметил Виталий Саранцев.
Как сообщалось, завтра, 29 декабря, из-за обмена пленными не будет работать контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.
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Украинским журналистам отказали в аккредитации на обмен удерживаемыми лицами, который должен состояться 29 декабря на Донбассе.
Об этом LB.ua сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
Как отмечается, представитель штаба Виталий Саранцев сообщил, что «фото- и видеоматериалы предоставит аппарат Президента», поскольку штаб ООС не является организатором.
— Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решение принимают не в штабе ООС, - рассказал официальный представитель штаба.
Он добавил, что Офис Президента пообещал предоставить все стримы, которые они по возможности сделают, и видео.
— Максимально быстро они все передадут и нам, и вам, - отметил Виталий Саранцев.
Как сообщалось, завтра, 29 декабря, из-за обмена пленными не будет работать контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов