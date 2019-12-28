Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Громадське.

После того, как судья зачитала решение, в зале начали скандировать «Ганьба» и «Убийцы».

Из-под стражи отпустили Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Также суд отменил домашний арест двум другим бывшим беркутовцам, обвиняемым по этому делу, — Сергею Тамтуре и Александру Маринчену. Их всех освободили под личное обязательство.

Зинченко и Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года. Трое других — Янишевский Маринченко и Тамтура — с февраля 2015 года.

В октябре 2019 года суд решил изменить меру пресечения Сергею Тамтуре на ночной домашний арест, а Александра Маринченко отправили под круглосуточный арест с 19 декабря 2019 года.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в деле бывших «беркутовцев».