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Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
Об этом сообщает Громадське.
После того, как судья зачитала решение, в зале начали скандировать «Ганьба» и «Убийцы».
Из-под стражи отпустили Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.
Также суд отменил домашний арест двум другим бывшим беркутовцам, обвиняемым по этому делу, — Сергею Тамтуре и Александру Маринчену. Их всех освободили под личное обязательство.
Зинченко и Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года. Трое других — Янишевский Маринченко и Тамтура — с февраля 2015 года.
В октябре 2019 года суд решил изменить меру пресечения Сергею Тамтуре на ночной домашний арест, а Александра Маринченко отправили под круглосуточный арест с 19 декабря 2019 года.
Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в деле бывших «беркутовцев».
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Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
Об этом сообщает Громадське.
После того, как судья зачитала решение, в зале начали скандировать «Ганьба» и «Убийцы».
Из-под стражи отпустили Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.
Также суд отменил домашний арест двум другим бывшим беркутовцам, обвиняемым по этому делу, — Сергею Тамтуре и Александру Маринчену. Их всех освободили под личное обязательство.
Зинченко и Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года. Трое других — Янишевский Маринченко и Тамтура — с февраля 2015 года.
В октябре 2019 года суд решил изменить меру пресечения Сергею Тамтуре на ночной домашний арест, а Александра Маринченко отправили под круглосуточный арест с 19 декабря 2019 года.
Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в деле бывших «беркутовцев».
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов