В рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину вернутся минимум семь военнослужащих.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, приближенный к процессу переговоров.

По словам источника, в Украину должны вернуться находившиеся в плену с 2015 года военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады Богдан Пантюшенко, который попал в плен во время операции в районе Донецкого аэропорта, Сергей Глондарь и Александр Кориньков из 3-го полка спецназа ВСУ, попавшие в плен во время выполнения боевого задания в районе Дебальцево.

Также в списки на обмен включат награжденных орденами военнослужащих 8-го полка спецназначения Ивана Деева и Сергея Иванчука, которые 5 февраля 2017 года попали в плен при выполнении задания по ведению специальной разведки в определенных районах.

Украине должны вернуть старших солдат Александра Геймура и Бориса Пундора, которые 22 мая 2019 года в числе восьми военнослужащих, согласно сообщению штаба ООС, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали в плен.

Пока нет окончательного подтверждения, однако возможен обмен военнослужащего 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Романа Фурсова. Он попал в плен в ноябре 2017 года в бою в районе села Крымского Луганской области и некоторое время считался погибшим. Также могут обменять и военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Юрия Евтушка, который в мае 2018 года был захвачен ДРГ противника во время выдвижения на передовой наблюдательный пункт.

Как сообщалось, украинским журналистам отказали в аккредитации на обмен удерживаемыми лицами, который должен состояться 29 декабря на Донбассе.