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Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко категорически осуждает включение в список на обмен пленными бывших сотрудников «Беркута», которые причастны к убийствам Небесной сотни во время Революции достоинства.
Об этом говорится в заявлении политсилы.
— Россия всегда стремилась к включению их в списки на обмен, но пятый президент Украины Петр Порошенко и наша политическая сила всегда считали такой формат недопустимым. Мы как никто осознаем исключительную важность освобождения наших граждан из плена, и именно поэтому Петр Порошенко добился освобождения более 3000 украинских пленных. Однако, при этом, он всегда находил другие возможности для освобождения украинцев из плена, - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о том, что Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.
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Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко категорически осуждает включение в список на обмен пленными бывших сотрудников «Беркута», которые причастны к убийствам Небесной сотни во время Революции достоинства.
Об этом говорится в заявлении политсилы.
— Россия всегда стремилась к включению их в списки на обмен, но пятый президент Украины Петр Порошенко и наша политическая сила всегда считали такой формат недопустимым. Мы как никто осознаем исключительную важность освобождения наших граждан из плена, и именно поэтому Петр Порошенко добился освобождения более 3000 украинских пленных. Однако, при этом, он всегда находил другие возможности для освобождения украинцев из плена, - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о том, что Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов