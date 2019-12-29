Судебное разбирательство по обвинению экс-«беркутовцам» в деле о расстрелах на Майдане будет продолжено.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В прокуратуре отметили, что экс-«беркутовцы» будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда.

— Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 года вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пятерым бывшим работникам ПМОП "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве по делу о расстрелах на Майдане. После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда, - говорится в сообщении.

Как отмечали в ГПУ, в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.

— После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства, - добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.