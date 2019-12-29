Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон нацелен на обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине и согласования национального законодательства с международными актами в этой сфере.

Документ также определяет, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2021 года, положения этого закона относительно использования указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются. Организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.