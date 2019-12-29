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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон нацелен на обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине и согласования национального законодательства с международными актами в этой сфере.
Документ также определяет, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2021 года, положения этого закона относительно использования указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются. Организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон нацелен на обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине и согласования национального законодательства с международными актами в этой сфере.
Документ также определяет, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2021 года, положения этого закона относительно использования указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются. Организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов