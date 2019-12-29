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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.
— Вместе с тем в целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий, – говорится в сообщении.
Как известно, 3 сентября ВР отменила депутатскую неприкосновенность. За президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203) проголосовали 373 народных депутата из 404 зарегистрированных в сессионном зале.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.
— Вместе с тем в целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий, – говорится в сообщении.
Как известно, 3 сентября ВР отменила депутатскую неприкосновенность. За президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203) проголосовали 373 народных депутата из 404 зарегистрированных в сессионном зале.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов