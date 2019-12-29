Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

— Вместе с тем в целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий, – говорится в сообщении.

Как известно, 3 сентября ВР отменила депутатскую неприкосновенность. За президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203) проголосовали 373 народных депутата из 404 зарегистрированных в сессионном зале.