На КПВВ «Майорское» начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Об этом сообщает Интерфакс.

Детали: Российскому агентству в «правительстве» так называемой «ДНР» сообщили, что автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении «омбудсменов» «ДНР» и «ЛНР» заезжают на КПП «Майорск», где будет проводиться обмен.

«Омбудсмен «ДНР» Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст «ЛНР».

— Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, «ДНР», – заявила Дарья Морозова.

По ее словам, сторона ОРДО готова отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.

Напомним, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.