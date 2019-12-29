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На КПВВ «Майорское» начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
Об этом сообщает Интерфакс.
Детали: Российскому агентству в «правительстве» так называемой «ДНР» сообщили, что автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении «омбудсменов» «ДНР» и «ЛНР» заезжают на КПП «Майорск», где будет проводиться обмен.
«Омбудсмен «ДНР» Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст «ЛНР».
— Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, «ДНР», – заявила Дарья Морозова.
По ее словам, сторона ОРДО готова отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.
Напомним, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.
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На КПВВ «Майорское» начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
Об этом сообщает Интерфакс.
Детали: Российскому агентству в «правительстве» так называемой «ДНР» сообщили, что автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении «омбудсменов» «ДНР» и «ЛНР» заезжают на КПП «Майорск», где будет проводиться обмен.
«Омбудсмен «ДНР» Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст «ЛНР».
— Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, «ДНР», – заявила Дарья Морозова.
По ее словам, сторона ОРДО готова отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.
Напомним, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов