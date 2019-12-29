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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал мэров городов оперативно пересмотреть тарифы на отопление.
Об этом он написал в Telegram.
— Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло – сумма в платежках будет меньше до 30%! ... Однако еще не везде местная власть пересматривала тарифы. Призываю каждого руководителя города оперативно осуществить все необходимое – цена на тепло для людей должно снизиться уже с первого месяца 2020-го года!, – отметил премьер.
По словам Гончарука, ряд городов уже пересмотрел тарифы на тепло, в частности Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов и Киев.
Напомним, госпредприятие «Николаевская ТЭЦ» и коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» намерены снизить тарифы на тепло для николаевцев. Они уже направили новые расчеты в Нацкомиссию по тарифам (НКРЭКУ) на утверждение.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал мэров городов оперативно пересмотреть тарифы на отопление.
Об этом он написал в Telegram.
— Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло – сумма в платежках будет меньше до 30%! ... Однако еще не везде местная власть пересматривала тарифы. Призываю каждого руководителя города оперативно осуществить все необходимое – цена на тепло для людей должно снизиться уже с первого месяца 2020-го года!, – отметил премьер.
По словам Гончарука, ряд городов уже пересмотрел тарифы на тепло, в частности Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов и Киев.
Напомним, госпредприятие «Николаевская ТЭЦ» и коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» намерены снизить тарифы на тепло для николаевцев. Они уже направили новые расчеты в Нацкомиссию по тарифам (НКРЭКУ) на утверждение.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов