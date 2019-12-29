Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал мэров городов оперативно пересмотреть тарифы на отопление.

Об этом он написал в Telegram.

— Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло – сумма в платежках будет меньше до 30%! ... Однако еще не везде местная власть пересматривала тарифы. Призываю каждого руководителя города оперативно осуществить все необходимое – цена на тепло для людей должно снизиться уже с первого месяца 2020-го года!, – отметил премьер.

По словам Гончарука, ряд городов уже пересмотрел тарифы на тепло, в частности Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов и Киев.

Напомним, госпредприятие «Николаевская ТЭЦ» и коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» намерены снизить тарифы на тепло для николаевцев. Они уже направили новые расчеты в Нацкомиссию по тарифам (НКРЭКУ) на утверждение.