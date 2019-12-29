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Около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО.
Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, передает телеканал 112.
— Украина готова нам (в ОРДЛО) передать 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена. По словам украинских представителей, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в «ДНР», еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться в Украине, – заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.
Напомним, на контрольно-пропускном пункте «Майорское» Донецкой области стартовал процесс взаимного освобождения.
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Около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО.
Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, передает телеканал 112.
— Украина готова нам (в ОРДЛО) передать 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена. По словам украинских представителей, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в «ДНР», еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться в Украине, – заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.
Напомним, на контрольно-пропускном пункте «Майорское» Донецкой области стартовал процесс взаимного освобождения.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов