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Украинская и российская делегации начали процесс подписания соглашений, необходимых для продолжения транзита газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины.
Об этом сообщил председатель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, передает Громадське.
В частности, Макогон поделился фотографией того, как министр юстиции Украины подписывает договор. Отметим, что накануне правительство уполномочило его подписать мировое соглашение с Газпромом, в рамках которого Антимонопольный комитет Украины отменит свой штраф Газпрома за злоупотребление монопольным положением на рынке поставок газа. Размер штрафа составляет около 7,4 миллиарда долларов.
20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, предусматривающий шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину. Договоренностями о продлении транзита предусмотрено, что:
— контракт на транзит газа на пять лет с возможностью продления на тех же условиях, что сейчас есть, еще на следующие десять лет;
— объемы транзита составляют 65 миллиардов кубов на 2020 год, в течении 2021-2024 года по 40 миллиардов в год при условии конкурентного тарифа (контракт на транзит газа, который заканчивается в 2019 году, предусматривает, что Газпром гарантированно поставляет в Европу через Украину 60 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения объемов до 90 миллиардов);
— российская сторона выплачивает Нафтогазу около $3 миллиардов (деньгами) по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года;
— Украинская сторона отказывается от новых претензий и отзывает иск против Газпрома на $12,25 миллиарда. Кроме этого, Украина откажется от штрафа Газпрома на $7,4 миллиарда, который на российскую компанию наложил Антимонопольный комитет;
— о возвращении активов Нафтогаза в оккупированном Крыму на переговорах речь не шла — этот вопрос будет решать Гаагский арбитраж.
— после выполнения всех пунктов договоренностей, в частности об отказе от исковых требований и выплаты $3 миллиардов «Нафтогазу», Газпром сможет потенциально восстановить прямые поставки газа в Украину, прекратившиеся в ноябре 2015 года.
Напомним, на переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.
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Украинская и российская делегации начали процесс подписания соглашений, необходимых для продолжения транзита газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины.
Об этом сообщил председатель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, передает Громадське.
В частности, Макогон поделился фотографией того, как министр юстиции Украины подписывает договор. Отметим, что накануне правительство уполномочило его подписать мировое соглашение с Газпромом, в рамках которого Антимонопольный комитет Украины отменит свой штраф Газпрома за злоупотребление монопольным положением на рынке поставок газа. Размер штрафа составляет около 7,4 миллиарда долларов.
20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, предусматривающий шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину. Договоренностями о продлении транзита предусмотрено, что:
— контракт на транзит газа на пять лет с возможностью продления на тех же условиях, что сейчас есть, еще на следующие десять лет;
— объемы транзита составляют 65 миллиардов кубов на 2020 год, в течении 2021-2024 года по 40 миллиардов в год при условии конкурентного тарифа (контракт на транзит газа, который заканчивается в 2019 году, предусматривает, что Газпром гарантированно поставляет в Европу через Украину 60 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения объемов до 90 миллиардов);
— российская сторона выплачивает Нафтогазу около $3 миллиардов (деньгами) по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года;
— Украинская сторона отказывается от новых претензий и отзывает иск против Газпрома на $12,25 миллиарда. Кроме этого, Украина откажется от штрафа Газпрома на $7,4 миллиарда, который на российскую компанию наложил Антимонопольный комитет;
— о возвращении активов Нафтогаза в оккупированном Крыму на переговорах речь не шла — этот вопрос будет решать Гаагский арбитраж.
— после выполнения всех пунктов договоренностей, в частности об отказе от исковых требований и выплаты $3 миллиардов «Нафтогазу», Газпром сможет потенциально восстановить прямые поставки газа в Украину, прекратившиеся в ноябре 2015 года.
Напомним, на переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов