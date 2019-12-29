Об этом сообщил председатель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, передает Громадське.

В частности, Макогон поделился фотографией того, как министр юстиции Украины подписывает договор. Отметим, что накануне правительство уполномочило его подписать мировое соглашение с Газпромом, в рамках которого Антимонопольный комитет Украины отменит свой штраф Газпрома за злоупотребление монопольным положением на рынке поставок газа. Размер штрафа составляет около 7,4 миллиарда долларов.

20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, предусматривающий шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину. Договоренностями о продлении транзита предусмотрено, что:

— контракт на транзит газа на пять лет с возможностью продления на тех же условиях, что сейчас есть, еще на следующие десять лет; — объемы транзита составляют 65 миллиардов кубов на 2020 год, в течении 2021-2024 года по 40 миллиардов в год при условии конкурентного тарифа (контракт на транзит газа, который заканчивается в 2019 году, предусматривает, что Газпром гарантированно поставляет в Европу через Украину 60 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения объемов до 90 миллиардов); — российская сторона выплачивает Нафтогазу около $3 миллиардов (деньгами) по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года; — Украинская сторона отказывается от новых претензий и отзывает иск против Газпрома на $12,25 миллиарда. Кроме этого, Украина откажется от штрафа Газпрома на $7,4 миллиарда, который на российскую компанию наложил Антимонопольный комитет; — о возвращении активов Нафтогаза в оккупированном Крыму на переговорах речь не шла — этот вопрос будет решать Гаагский арбитраж. — после выполнения всех пунктов договоренностей, в частности об отказе от исковых требований и выплаты $3 миллиардов «Нафтогазу», Газпром сможет потенциально восстановить прямые поставки газа в Украину, прекратившиеся в ноябре 2015 года.

Напомним, на переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.