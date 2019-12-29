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Обмен удерживаемых лиц, который 29 декабря состоялся между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР», стал новым шагом к выполнению комплекса Минских соглашений.
Об этом заявил представитель России на переговорах в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, передает TACC.
— Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе с закреплением этого статуса в Конституции, – сказал он.
Грызлов также подчеркнул, что Украина взяла на себя обязательство не преследовать освобожденных лиц.
Представитель РФ в трехсторонней контактной группе также отметил, что стороны проявили политическую волю провести обмен до конца 2019 года, выполнив договоренности, достигнутые во время видеоконференции контактной группы 23 декабря.
Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.
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Обмен удерживаемых лиц, который 29 декабря состоялся между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР», стал новым шагом к выполнению комплекса Минских соглашений.
Об этом заявил представитель России на переговорах в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, передает TACC.
— Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе с закреплением этого статуса в Конституции, – сказал он.
Грызлов также подчеркнул, что Украина взяла на себя обязательство не преследовать освобожденных лиц.
Представитель РФ в трехсторонней контактной группе также отметил, что стороны проявили политическую волю провести обмен до конца 2019 года, выполнив договоренности, достигнутые во время видеоконференции контактной группы 23 декабря.
Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов