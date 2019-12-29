Об этом заявил представитель России на переговорах в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, передает TACC.

— Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе с закреплением этого статуса в Конституции, – сказал он.

Грызлов также подчеркнул, что Украина взяла на себя обязательство не преследовать освобожденных лиц.

Представитель РФ в трехсторонней контактной группе также отметил, что стороны проявили политическую волю провести обмен до конца 2019 года, выполнив договоренности, достигнутые во время видеоконференции контактной группы 23 декабря.

Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.