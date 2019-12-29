Об этом говорится в официальном заявлении , обнародованном на сайте Европейской службы внешних связей.

В Европейском союзе ожидают продолжения суда по делу о расстрелах на Майдане после освобождения и обмена экс-беркутовцев.

— Мы принимаем к сведению обмен людей, связанных с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что будет продолжено расследование всех обвинений, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности, – подчеркивается в заявлении.

В ЕС назвали сегодняшний обмен хорошим примером реализации одной из мер, согласованных в рамках встречи в нормандском формате в Париже 9 декабря.

В Евросоюзе напомнили о важности полного прекращения огня, которое является “единственным способом достижения мирного урегулирования конфликта” на Донбассе.

— Европейский союз по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, – отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.