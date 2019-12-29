Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом. 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых экс-беркутовцев под личное обязательство, а сегодня их передали на оккупированные территории.

Зеленский отметил, что решение отдать экс-беркутовцев — политическое.

— Касательно беркутовцев — это условия этого обмена. Мы забирали наших героев. Это сложное было решение. Решение политическое. Это правда. Я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши и журналисты — все они герои. И я уверен, что для нас приоритет — вернуть наших людей. Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на площади. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет, но мы могли вернуть живых. И я уверен. что это приоритет, – сказал Владимир Зеленский.

Вместе с тем президент уверяет, что это никак не будет влиять на дела Майдана.

— Дела Майдана мы закончим. Если бы они остались, мы бы не получили наших разведчиков, наших ребят, которые защищали, которые были в Дебальцево. Для меня они герои. А если бы мы оставили их, даже если бы был приговор суда, они бы получили там 5-6 лет, не помню точно. Я вам больше скажу: если бы у меня было 100 беркутовцев и предложили одного разведчика, я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика, – добавил он.

Нопомним, в рамках обмена с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.