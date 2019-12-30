Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона назвали «позитивным шагом» обмен пленными между Украиной и так называемыми «ЛДНР».

Об этом передает российский Интерфакс.

— Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона приветствуют освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины, - говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что обмен накануне праздников стал «долгожданным положительным шагом».

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает инициативу Конгресса США ввести санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2».