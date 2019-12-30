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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона назвали «позитивным шагом» обмен пленными между Украиной и так называемыми «ЛДНР».
Об этом передает российский Интерфакс.
— Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона приветствуют освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины, - говорится в сообщении.
В заявлении также говорится, что обмен накануне праздников стал «долгожданным положительным шагом».
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает инициативу Конгресса США ввести санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2».
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона назвали «позитивным шагом» обмен пленными между Украиной и так называемыми «ЛДНР».
Об этом передает российский Интерфакс.
— Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона приветствуют освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины, - говорится в сообщении.
В заявлении также говорится, что обмен накануне праздников стал «долгожданным положительным шагом».
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает инициативу Конгресса США ввести санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2».
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов