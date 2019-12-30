Путивль, Сумская область. Население после объединения - 21 тысяча человек

Первые выборы главы новосозданной Путивльской городской объединенной территориальной громады в Сумской области выиграл действующий мэр Путивля, самовыдвиженец Валерий Волков, а большинство в городском совете сформировала партия «Укроп», которую на выборы вел первый заместитель мэра.

Об этом в своем канале Telegram написал журналист Олег Деренюга.

Действующий городской голова Путивля, самовыдвиженец Валерий Волков получил 83% голосов. Кандидат от «Слуги народа» Роман Якименко - 10%. Представитель «Батьківщини» Михаил Биряк - 5%.

Центризбирком назначил выборы на минувшее воскресенье, 29 декабря. До объединения с 13 окрестными селами в Путивльской громаде насчитывалось 15629 жителей, после - 21184. Большинство избирателей по-прежнему являются жителями города. Выборы в Путивльский городской совет проходили по «партийной» системе, самовыдвиженцы не могли баллотироваться в депутаты. Поэтому команду мэра в городской совет повел его первый заместитель под брендом партии «Укроп».

«Укроп» получил 55,4% голосов, на втором месте - «Оппозиционная платформа «За життя» с 10%, на третем «Слуга народа» с 9,8%, на четвертом - «Партия промышленников и предпринимателей» - 8,3%, на пятом «Батьківщина» - 6,8%.

— Действующий мэр Путивля Валерий Волков просто взял франшизу «Укропа» и завел свое большинство в городской совет. Причем, первым номером (лидером списка) «Укропа», не стесняясь, на выборы шел первый заместитель мэра. Таким образом команда самовыдвиженца и действующего мэра легко и просто расправилась со «Слугой народа» на выборах, где 2/3 избирателей - горожане, - написал журналист Олег Деренюга.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на октябрь 2020 года.

Напомним, 22 октября «слуги народа» тоже проиграли на выборах в громады Николаевской области.