Владислав Чайка и Геннадий Николенко на открытии Drift Park, на который жалуются николаевцы, фото Novosti-N

Бывший глава Николаевской областной государственной администрации времен президента Виктора Януковича Геннадий Николенко учредил блготворительный фонд вместе партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владельцем ларьков, ЖЭКов и билбордов Владиславом Чайкой.

Об этом свидетельствуют данные реестра Министерства юстиции Украины.

Благотворительный фонд «Чайка» был создан 1 октября 2019 года. Его учредителями являются Владислав Чайка, Геннадий Николенко, а также Сергей Вербицкий.

Адрес регистрации фонда совпадает с адресом ЖЭКа «Забота» - улица Шнеерсона, 4. Как известно, владельцами ЖЭКа являются Алексей Пелипас и Владислав Чайка.

Геннадий Николенко занимал должность первого вице-губернатора при главе Николаевской ОГА Николае Круглове в период с 2010 по январь 2014 года, когда указом президента Виктора Януковича был назначен главой Николаевской облгосадминистрации, в должности которого проработал один месяц.

Во время работы в Николаевской ОГА Геннадий Николенко занимался проектом строительства нового моста через реку Южный Буг в Николаеве. Он занимался переговорами с японской стороной и плотно работал с компанией «JICA» в вопросе разработки проекта и его реализации в Николаеве.

Геннадий Николенко показывает японцам, где нужно строить мост

Спустя 6 лет, Владислав Чайка подхватил проект, начатый Геннадием Николенко, и сам в декабре этого года отправился в Японию для проведения переговоров с агентством «JICA».

Комментируя публичную деятельность Владислава Чайки, мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что тот планирует участвовать в выборах Николаевского городского головы, которые пройдут в 2020 году. По информации НикВести, Геннадий Николенко возглавил избирательный штаб Владислава Чайки.

Отметим, что еще один из учредителей благотворительного фонда «Чайка», Сергей Вербицкий, руководит еще одним благотворительным фондом - «Планета добра». Его учредителем является Юрий Владимирович Чеканцев. Примечательно, что это имя фигурировало в так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов. В мае 2016 года была опубликована книга расходов Партии регионов, которая содержала записи о выдаче Юрию Чеканцеву более полутора миллиона долларов на деятельность Партии регионов в Николаевской области с августа по ноябрь 2012 года. Среди прочего - оплата работы членов избирательных комиссий и организация пикетов. Большинство расходов не детализировано.

Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».

В сентябре сообщалось, что Николаевцы жаловались на шум в новом Drift Park, открытом «под патронатом» Владислава Чайки.