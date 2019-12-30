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Бывший глава Николаевской областной государственной администрации времен президента Виктора Януковича Геннадий Николенко учредил блготворительный фонд вместе партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владельцем ларьков, ЖЭКов и билбордов Владиславом Чайкой.
Об этом свидетельствуют данные реестра Министерства юстиции Украины.
Благотворительный фонд «Чайка» был создан 1 октября 2019 года. Его учредителями являются Владислав Чайка, Геннадий Николенко, а также Сергей Вербицкий.
Адрес регистрации фонда совпадает с адресом ЖЭКа «Забота» - улица Шнеерсона, 4. Как известно, владельцами ЖЭКа являются Алексей Пелипас и Владислав Чайка.
Геннадий Николенко занимал должность первого вице-губернатора при главе Николаевской ОГА Николае Круглове в период с 2010 по январь 2014 года, когда указом президента Виктора Януковича был назначен главой Николаевской облгосадминистрации, в должности которого проработал один месяц.
Во время работы в Николаевской ОГА Геннадий Николенко занимался проектом строительства нового моста через реку Южный Буг в Николаеве. Он занимался переговорами с японской стороной и плотно работал с компанией «JICA» в вопросе разработки проекта и его реализации в Николаеве.
Спустя 6 лет, Владислав Чайка подхватил проект, начатый Геннадием Николенко, и сам в декабре этого года отправился в Японию для проведения переговоров с агентством «JICA».
Комментируя публичную деятельность Владислава Чайки, мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что тот планирует участвовать в выборах Николаевского городского головы, которые пройдут в 2020 году. По информации НикВести, Геннадий Николенко возглавил избирательный штаб Владислава Чайки.
Отметим, что еще один из учредителей благотворительного фонда «Чайка», Сергей Вербицкий, руководит еще одним благотворительным фондом - «Планета добра». Его учредителем является Юрий Владимирович Чеканцев. Примечательно, что это имя фигурировало в так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов. В мае 2016 года была опубликована книга расходов Партии регионов, которая содержала записи о выдаче Юрию Чеканцеву более полутора миллиона долларов на деятельность Партии регионов в Николаевской области с августа по ноябрь 2012 года. Среди прочего - оплата работы членов избирательных комиссий и организация пикетов. Большинство расходов не детализировано.
Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.
Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».
В сентябре сообщалось, что Николаевцы жаловались на шум в новом Drift Park, открытом «под патронатом» Владислава Чайки.
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Бывший глава Николаевской областной государственной администрации времен президента Виктора Януковича Геннадий Николенко учредил блготворительный фонд вместе партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владельцем ларьков, ЖЭКов и билбордов Владиславом Чайкой.
Об этом свидетельствуют данные реестра Министерства юстиции Украины.
Благотворительный фонд «Чайка» был создан 1 октября 2019 года. Его учредителями являются Владислав Чайка, Геннадий Николенко, а также Сергей Вербицкий.
Адрес регистрации фонда совпадает с адресом ЖЭКа «Забота» - улица Шнеерсона, 4. Как известно, владельцами ЖЭКа являются Алексей Пелипас и Владислав Чайка.
Геннадий Николенко занимал должность первого вице-губернатора при главе Николаевской ОГА Николае Круглове в период с 2010 по январь 2014 года, когда указом президента Виктора Януковича был назначен главой Николаевской облгосадминистрации, в должности которого проработал один месяц.
Во время работы в Николаевской ОГА Геннадий Николенко занимался проектом строительства нового моста через реку Южный Буг в Николаеве. Он занимался переговорами с японской стороной и плотно работал с компанией «JICA» в вопросе разработки проекта и его реализации в Николаеве.
Спустя 6 лет, Владислав Чайка подхватил проект, начатый Геннадием Николенко, и сам в декабре этого года отправился в Японию для проведения переговоров с агентством «JICA».
Комментируя публичную деятельность Владислава Чайки, мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что тот планирует участвовать в выборах Николаевского городского головы, которые пройдут в 2020 году. По информации НикВести, Геннадий Николенко возглавил избирательный штаб Владислава Чайки.
Отметим, что еще один из учредителей благотворительного фонда «Чайка», Сергей Вербицкий, руководит еще одним благотворительным фондом - «Планета добра». Его учредителем является Юрий Владимирович Чеканцев. Примечательно, что это имя фигурировало в так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов. В мае 2016 года была опубликована книга расходов Партии регионов, которая содержала записи о выдаче Юрию Чеканцеву более полутора миллиона долларов на деятельность Партии регионов в Николаевской области с августа по ноябрь 2012 года. Среди прочего - оплата работы членов избирательных комиссий и организация пикетов. Большинство расходов не детализировано.
Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.
Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».
В сентябре сообщалось, что Николаевцы жаловались на шум в новом Drift Park, открытом «под патронатом» Владислава Чайки.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов