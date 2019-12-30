Партия «Европейская Солидарность» считает, что договоренности нормандской встречи в Париже, по итогам которой было объявлено об обмене «всех на всех», или хотя бы «всех установленных на всех установленных», были грубо нарушены РФ и полностью контролируемыми ею боевиками.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

— Мы приветствуем всех уволенных с оккупированных территорий заложников и пленных, военных и гражданских, журналистов, тех, кто в боролся с оккупационным режимом в тылу врага. При этом отмечаем, что это был неравноправный обмен на условиях Москвы, в котором Кремль играл активную роль, а украинское руководство пассивно выполняло его прихоти, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия не освободила ни одного представителя крымских татар и политзаключенных Кремля из российских тюрем, скрывает информацию о десятках находящихся в оккупированном Крыму и на Донбассе.

— Участники переговорной группы от Украины уже заявили, что на Донбассе остались сотни заложников. О каком обмен «всех на всех» или «всех установленных» тогда идет речь? - говорится в сообщении.

К обмену должны быть привлечены только граждане, которые имеют непосредственное отношение к боевым действиям на востоке страны, но под диктат российской стороны были освобождены террористы-убийцы, которые взорвали мирное шествие граждан в Харькове, и бойцы «Беркута», обвиняемые в расстрелах во время Революции достоинства и которые могут указать на непосредственных заказчиков убийств на Майдане в 2014 году. Все эти преступления произошли еще до начала войны в Донбассе и эти преступники априори не подпадали под действия минских соглашений или амнистию.

В политсиле добавили, что Москва и контролируемые ею боевики все эти годы шантажировали Украину требованием выдать террористов и бойцов «Беркута», но команда Порошенко не поддавалась на это давление и смогла найти и освободить более 3000 наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля.

Сегодня бывшие соратники Януковича, интегрированные в новую власть, уже открыто хвастаются, что с начала президентства Зеленского освобождены от уголовной ответственности все, кто был причастен к преступлениям Майдана. Более того - они обещают полный реванш и призывают к «охоте» на майдановцев, волонтеров и участников АТО. Мы не видим никакой реакции действующей власти на угрозы в сторону родственников Небесной Сотни и их адвокатов, о которых они публично заявили.

Сдача переговорных позиций командой Зеленского - это продолжение сомнительного политики по примирению агрессора. Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ Украины от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах.

В партии отметили, что подобная солашательская политика нынешней власти недопустима. Она не только подрывает международные позиции Украины, но и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора.

Напомним, что в день обмена пленными боевики 7 раз открывали огонь.