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Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь мэру Николаева Александру Сенкевичу решить с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.
Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».
Как известно, ранее мэр сообщил детали разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Алексеем Гончаруком во время заседания Совета развития громад 24 декабря.
Городской голова рассказал, что Николаев не получит кредит на закупку 60 новых троллейбусов в 2019 году, так как перед согласованием кредитного комитета необходимо было получить разрешение АМКУ и Министерства финансов, однако АМКУ сможет выдать это решение раньше 6 января 2020 год. В свою очередь «обнулится» решение Минфина, так как действует лишь на один бюджетный год.
— Он (вопрос о покупке автобусов по кредиту ЕБРР - прим.) подвешен. В 2019 нужно было получить разрешение антимонопольного комитета Украины и разрешение Министерства финансов. Плюс проголосовать все решения на сессии. Сессия горсовета приняла все необходимые решения. Депутаты поддержали гарантию и обязательства все. Но осталось два вопроса, которые решаются на высшем уровне. Две недели назад мы получили разрешение Минфина и до конца года должны были получить решение антимонопольного и тогда 30 декабря в Лондоне прошел бы кредитный комитет и нам бы позволили купить троллейбусы, а с января бы уже начали закупку. К сожалению, антимонопольный комитет по своим процедурам не может нам выдать решение раньше 6 января, - заявил Александр Сенкевич.
Президент Владимир Зеленский, к которому мэр обратился за помощью, направил его к своему заместителю.
— Я обратился к президенту, он направил меня к своему заместителю. Заместитель связала меня с Антимонопольным комитетом, но у них по закону, после размещения на сайте их решения, оно вступает в силу через месяц. Они разместили его 6 декабря. Это означает, что решение Антимонопольного у нас будет, но обнуляется решение Минфина - оно действует на один бюджетный год, - рассказал Александр Сенкевич.
Городской голова добавил, что президент не смог решить этот бюрократический вопрос, однако отметил, что эту проблему нельзя разрешить в «законном поле».
— Я очень по этому поводу расстроился. Я даже в каком-то смысле подумал, что если президент не может решить этот вопрос бюрократический, не то, что он не может, в законном поле этот вопрос решить нельзя. Мы столько создали себе предохранителей, что фактически у нас ничего не работает. Значит будем делать все заново, наученные опытом. Мы еще имеем возможность в следующем году закупить эти троллейбусы. Я уже провел встречу с представителями ЕБРР. Будем надеется, что все произойдет в 2020 году, - подытожил Александр Сенкевич.
Напомним, что депутаты Николаевского горсовета со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.
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Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь мэру Николаева Александру Сенкевичу решить с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.
Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».
Как известно, ранее мэр сообщил детали разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Алексеем Гончаруком во время заседания Совета развития громад 24 декабря.
Городской голова рассказал, что Николаев не получит кредит на закупку 60 новых троллейбусов в 2019 году, так как перед согласованием кредитного комитета необходимо было получить разрешение АМКУ и Министерства финансов, однако АМКУ сможет выдать это решение раньше 6 января 2020 год. В свою очередь «обнулится» решение Минфина, так как действует лишь на один бюджетный год.
— Он (вопрос о покупке автобусов по кредиту ЕБРР - прим.) подвешен. В 2019 нужно было получить разрешение антимонопольного комитета Украины и разрешение Министерства финансов. Плюс проголосовать все решения на сессии. Сессия горсовета приняла все необходимые решения. Депутаты поддержали гарантию и обязательства все. Но осталось два вопроса, которые решаются на высшем уровне. Две недели назад мы получили разрешение Минфина и до конца года должны были получить решение антимонопольного и тогда 30 декабря в Лондоне прошел бы кредитный комитет и нам бы позволили купить троллейбусы, а с января бы уже начали закупку. К сожалению, антимонопольный комитет по своим процедурам не может нам выдать решение раньше 6 января, - заявил Александр Сенкевич.
Президент Владимир Зеленский, к которому мэр обратился за помощью, направил его к своему заместителю.
— Я обратился к президенту, он направил меня к своему заместителю. Заместитель связала меня с Антимонопольным комитетом, но у них по закону, после размещения на сайте их решения, оно вступает в силу через месяц. Они разместили его 6 декабря. Это означает, что решение Антимонопольного у нас будет, но обнуляется решение Минфина - оно действует на один бюджетный год, - рассказал Александр Сенкевич.
Городской голова добавил, что президент не смог решить этот бюрократический вопрос, однако отметил, что эту проблему нельзя разрешить в «законном поле».
— Я очень по этому поводу расстроился. Я даже в каком-то смысле подумал, что если президент не может решить этот вопрос бюрократический, не то, что он не может, в законном поле этот вопрос решить нельзя. Мы столько создали себе предохранителей, что фактически у нас ничего не работает. Значит будем делать все заново, наученные опытом. Мы еще имеем возможность в следующем году закупить эти троллейбусы. Я уже провел встречу с представителями ЕБРР. Будем надеется, что все произойдет в 2020 году, - подытожил Александр Сенкевич.
Напомним, что депутаты Николаевского горсовета со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.
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