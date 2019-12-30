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Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины, Грузии, Польши и стран Прибалтики. При этом поздравил руководителей непризнанной Абхазии и Южной Осетии.
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на пресс-службу президента.
Путин адресовал поздравления лидерам 41 страны, в том числе США, Китая, Германия, Великобритании и другим.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что при «необходимости» список лидеров стран, которых Путин поздравил, может быть расширен.
Напомним, что партия «Европейская Солидарность» считает, что договоренности нормандской встречи в Париже, по итогам которой было объявлено об обмене «всех на всех», или хотя бы «всех установленных на всех установленных», были грубо нарушены РФ и полностью контролируемыми ею боевиками.
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Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины, Грузии, Польши и стран Прибалтики. При этом поздравил руководителей непризнанной Абхазии и Южной Осетии.
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на пресс-службу президента.
Путин адресовал поздравления лидерам 41 страны, в том числе США, Китая, Германия, Великобритании и другим.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что при «необходимости» список лидеров стран, которых Путин поздравил, может быть расширен.
Напомним, что партия «Европейская Солидарность» считает, что договоренности нормандской встречи в Париже, по итогам которой было объявлено об обмене «всех на всех», или хотя бы «всех установленных на всех установленных», были грубо нарушены РФ и полностью контролируемыми ею боевиками.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов