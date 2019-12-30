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Суда-трубоукладчики швейцарской компании Аllseas, которые раньше работали на проекте «Северного потока-2», покинули регион работы на Балтике и уже демобилизованы для подготовки к другому проекту.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Allseas сообщает ТАСС, передает УНН.
— Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам, - сообщили в компании.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Ранее сообщалось, что США дали месяц подрядчикам «Северного потока-2» на остановку работ.
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Суда-трубоукладчики швейцарской компании Аllseas, которые раньше работали на проекте «Северного потока-2», покинули регион работы на Балтике и уже демобилизованы для подготовки к другому проекту.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Allseas сообщает ТАСС, передает УНН.
— Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам, - сообщили в компании.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Ранее сообщалось, что США дали месяц подрядчикам «Северного потока-2» на остановку работ.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов