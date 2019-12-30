Суда-трубоукладчики швейцарской компании Аllseas, которые раньше работали на проекте «Северного потока-2», покинули регион работы на Балтике и уже демобилизованы для подготовки к другому проекту.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Allseas сообщает ТАСС, передает УНН.

— Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам, - сообщили в компании.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северного потока-2» и «Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что США дали месяц подрядчикам «Северного потока-2» на остановку работ.