|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:11
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:02
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.45 грн
|EUR
|26.25 грн
|27.35 грн
Адвокаты бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года, которых 29 декабря в рамках обмена передали боевикам «ДНР» и «ЛНР», обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом пересмотреть события Революции достоинства и дать им «адекватную правовую оценку».
Соответствующее обращение адвокатов экс-беркутовцев — Стефана Решко, Александра Горошинского и Игоря Варфоломеева — есть в распоряжении Громадське.
По их словам, во время обмена на Зеленского и самих экс-беркутовцев — Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру — «вылились тонны информационной грязи и упреки в измене».
— Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы вы, шестой президент Украины, гарант Конституции, наконец услышали нас, и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение (принять участие в обмене — ред.) было не менее сложным, чем для вас. Ключевым обстоятельством, что обусловило его принятие, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны Генпрокуратуры и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает, что дело политическое, — говорится в обращении.
Как отметили адвокаты, не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией достоинства, и вроде бы на неподконтрольной территории «остро воспринимают несправедливость судебного процесса» над тогдашними силовиками.
Защитники экс-беркутовцев называют дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана «освободили от ответственности», а взамен правоохранителям устроили «инквизицию».
Также адвокаты считают, что у Зеленского, который «вероятно» наблюдал за расстрелами на Майдане через СМИ, и у большинства людей «сложилось определенное предубеждение» относительно тех событий.
Сами Решко, Горошинский и Варфоломеев уверены, что Революция достоинства была государственным переворотом, а политики, которые после него пришли к власти, на протяжении пяти лет «систематически героизировали Майдан и дискредитировали всю правоохранительную систему страны».
Адвокаты пожаловались, что за эти годы власть встречалась с семьями погибших активистов, но игнорировала семьи пострадавших и погибших милиционеров.
— В основе дела Майдана лежит политическая составляющая, поскольку эти события стали поводом для смены политической власти в стране способом, не предусмотренным Конституцией, а потому и решение дела Майдана в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществом, с юридической точки зрения — в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения наших подзащитных или объявление амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов. Этим надо наконец подвести черту и перестать делить страну на Майдан и Антимайдан, — говорится в обращении.
В связи с этим адвокаты считают, что основанием для обмена экс-беркутовцев стали «безысходность и безнадежность». Поэтому они просят Зеленского «дать сигнал к честной оценке событий 20.02.2014».
Напомним, что президент Владимир Зеленский прокомментировал обмен пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Адвокаты бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года, которых 29 декабря в рамках обмена передали боевикам «ДНР» и «ЛНР», обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом пересмотреть события Революции достоинства и дать им «адекватную правовую оценку».
Соответствующее обращение адвокатов экс-беркутовцев — Стефана Решко, Александра Горошинского и Игоря Варфоломеева — есть в распоряжении Громадське.
По их словам, во время обмена на Зеленского и самих экс-беркутовцев — Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру — «вылились тонны информационной грязи и упреки в измене».
— Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы вы, шестой президент Украины, гарант Конституции, наконец услышали нас, и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение (принять участие в обмене — ред.) было не менее сложным, чем для вас. Ключевым обстоятельством, что обусловило его принятие, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны Генпрокуратуры и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает, что дело политическое, — говорится в обращении.
Как отметили адвокаты, не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией достоинства, и вроде бы на неподконтрольной территории «остро воспринимают несправедливость судебного процесса» над тогдашними силовиками.
Защитники экс-беркутовцев называют дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана «освободили от ответственности», а взамен правоохранителям устроили «инквизицию».
Также адвокаты считают, что у Зеленского, который «вероятно» наблюдал за расстрелами на Майдане через СМИ, и у большинства людей «сложилось определенное предубеждение» относительно тех событий.
Сами Решко, Горошинский и Варфоломеев уверены, что Революция достоинства была государственным переворотом, а политики, которые после него пришли к власти, на протяжении пяти лет «систематически героизировали Майдан и дискредитировали всю правоохранительную систему страны».
Адвокаты пожаловались, что за эти годы власть встречалась с семьями погибших активистов, но игнорировала семьи пострадавших и погибших милиционеров.
— В основе дела Майдана лежит политическая составляющая, поскольку эти события стали поводом для смены политической власти в стране способом, не предусмотренным Конституцией, а потому и решение дела Майдана в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществом, с юридической точки зрения — в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения наших подзащитных или объявление амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов. Этим надо наконец подвести черту и перестать делить страну на Майдан и Антимайдан, — говорится в обращении.
В связи с этим адвокаты считают, что основанием для обмена экс-беркутовцев стали «безысходность и безнадежность». Поэтому они просят Зеленского «дать сигнал к честной оценке событий 20.02.2014».
Напомним, что президент Владимир Зеленский прокомментировал обмен пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов