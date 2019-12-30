Адвокаты бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года, которых 29 декабря в рамках обмена передали боевикам «ДНР» и «ЛНР», обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом пересмотреть события Революции достоинства и дать им «адекватную правовую оценку».

Соответствующее обращение адвокатов экс-беркутовцев — Стефана Решко, Александра Горошинского и Игоря Варфоломеева — есть в распоряжении Громадське.

По их словам, во время обмена на Зеленского и самих экс-беркутовцев — Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру — «вылились тонны информационной грязи и упреки в измене».

— Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы вы, шестой президент Украины, гарант Конституции, наконец услышали нас, и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение (принять участие в обмене — ред.) было не менее сложным, чем для вас. Ключевым обстоятельством, что обусловило его принятие, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны Генпрокуратуры и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает, что дело политическое, — говорится в обращении.

Как отметили адвокаты, не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией достоинства, и вроде бы на неподконтрольной территории «остро воспринимают несправедливость судебного процесса» над тогдашними силовиками.

Защитники экс-беркутовцев называют дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана «освободили от ответственности», а взамен правоохранителям устроили «инквизицию».