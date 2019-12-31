Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует в следующем году закончить все аварийные объекты в учебных учреждениях города.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на «НИС-ТВ».

— У нас еще много работы, которая касается наших образовательных учреждений. У нас есть спортзалы, в которых уже крыши проваливаются - мы сейчас работаем над этим. Хочу напомнить, что следующий год будет годом образования. Мы хотим все аварийные объекты, которые были начаты в сфере образования, закончить в следующем году. Для этого выделили деньги в полном объеме. Там еще не хватает, но думаю, что по полугодию, по перераспределению - добавим, - сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что согласно утвержденному бюджету Николаева на 2020 год, Управление образования получит 40 миллионов гривен на капитальные ремонты в детсадах и школах, в частности, на реконструкцию кровли в школе №40. Управление капитального строительства получит 100 миллионов гривен, которые направят на капремонты школ, больниц, спортивных школ и учреждений соцзащиты. Еще 2 миллиона гривен направят на строительство детского сада в микрорайоне Северный, общая стоимость которого оценивается в 112 миллионов гривен.

Напомним, что ученики общеобразовательной школы №40 вынуждены заниматься физкультурой в неприспособленном для этого помещении либо вообще заниматься «устно» из-за того, что там уже третий год идет ремонт крыши. Позже стало известно, что бюджетная комиссия Николаевского горсовета согласовала перераспределение 1 миллиона 198 тысяч 403 гривен на ремонт крыши в спортивном зале школы №40. Однако, как рассказал начальник управления капитального строительства Роман Бохин, на завершение ремонта крыши в Николаевской общеобразовательной школе №40 необходимо еще 800 тысяч гривен.