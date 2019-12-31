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Государственный департамент США обнародовал программу визита госсекретаря Майка Помпео в Украину, который состоится 3 января.
Об этом сообщает Европейская правда.
— Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, - сообщили в Госдепе.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что посетит Украину в начале 2020 года.
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Государственный департамент США обнародовал программу визита госсекретаря Майка Помпео в Украину, который состоится 3 января.
Об этом сообщает Европейская правда.
— Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, - сообщили в Госдепе.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что посетит Украину в начале 2020 года.