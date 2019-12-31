Суд признал обвинительный акт в деле о взятке главы Кривоозерской райгосадминистрации Алексея Мирошниченко «никчемным и недопустимым документом».

Об этом сообщает Николаевская областная организация УНП.

Кривоозерский районный суд вернул Первомайской местной прокуратуре уже 4-й обвинительный акт в деле о взятке главы Кривоозерской РГА. Данный обвинительный акт был признан судом «никчемным и недопустимым документом, который не может быть предметом рассмотрения суда».

В ходе судебного заседания, сторона защиты, адвокат Лариса Петренко ходатайствовала о возврате обвинительного акта. При этом отметила, что данный обвинительный акт в редакции от 17.07.2019 в нарушение статьи 219 УПК Украины был составлен и направлен в суд после завершения процессуальных сроков. Также она добавила, что акт был составлен и утвержден неуполномоченными лицами, а именно следователем Первомайского отдела полиции и прокурором.

Сообщается, что суд рассмотрел указанные обстоятельства, а также ряд других нарушений, после чего вернул обвинительный акт прокуратуре.

Отмечается, что по словам николаевского адвоката Сергея Безушко, обстоятельства данного дела изначально не вызывали никаких сомнений, поскольку в его материалах не содержится доказательной базы вины Алексея Мирошниченко, при этом присутствуют многочисленные подтверждения противозаконной деятельности сотрудников полиции и прокуратуры при организации «провокации с кожаным креслом».

Также, по словам адвоката, позиция первого заместителя руководителя Первомайской местной прокуратуры Боровского, который осуществляет процессуальное руководство данным расследованием, направлена на умышленную фальсификацию материалов дела и многочисленные грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства, часть которых уже была официально признана в судебном порядке.

Адвокат отметил, что за направленные на провокацию подкупа действия сотрудников правоохранительных органов, которые используют все возможности для затягивания судебного рассмотрения дела, статьей 370 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и штраф от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отмечается, что сам Алексей Мирошниченко уверен в том, что его невиновность будет подтверждена судом, поскольку никакой «неправомерной выгоды в виде кожаного кресла» он не вымогал и не получал.

Отмечается, что после отклонения апелляции Первомайской местной прокуратуры, которая была направлена Верховным судом для рассмотрения в Херсонский апелляционный суд, – решение Кривоозерского районного суда от 11.11.2019 вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что Суд вернул прокурору обвинительный акт в деле о взятке главы Кривоозерской райгосадминистрации Алексея Мирошниченко.