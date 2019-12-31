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За прошедшие сутки, 30 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений со снайперских винтовок.
Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
— Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – сообщили в пресс-центре.
С начала этого периода, 31 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, что 27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки, 30 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений со снайперских винтовок.
Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
— Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – сообщили в пресс-центре.
С начала этого периода, 31 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, что 27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.