За прошедшие сутки, 30 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений со снайперских винтовок.

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

— Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – сообщили в пресс-центре.

С начала этого периода, 31 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, что 27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.