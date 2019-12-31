В Польше арестованы семеро украинцев по запросу Российской Федерации об их экстрадиции.

Об этом сообщает «Громадское радио» ссылаясь на Министерство иностранных дел.

В МИД отметили, что в течение 2016-2019 годов в Польше в целом задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Россию.

Тром украинцам, которых также разыскивает российская сторона, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В министерстве добавили, что сделали невозможной выдачу России четырех украинцев. В ведомстве не объяснили, каким образом. О пяти задержанных в министерстве информацию не предоставили.

В ведомстве сообщили, что основанием для подготовки запросов об экстрадиции в основном было подозрение украинцев в причастности к торговле оружием, контрабанде наркотических средств, разбойным нападениям.

В свою очередь представитель Уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга заявил, что речь идет о задержанных добровольцах и ветеранах войны на Донбассе.

Напомним, что Россия позволила подозреваемому по делу о крушении рейса MH17 Владимиру Цемаху покинуть страну, тем самым не выполнив просьбу Нидерландов о его аресте и экстрадиции.