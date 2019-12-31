Украинская энергосистема может стать частью европейской в 2023 году.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы «Сегодня», пишет LB.ua.

— Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году это объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать. Сейчас, на самом деле, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы, – отметил премьер.

Он подчеркнул, что для присоединения к европейской энергосистеме нужно будет отказаться от российской и белорусской, но «это историческое решение уже принято».

Стоит отметить, что импорт электроэнергии из России начался в октябре после того, как депутаты разрешили закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. 4 декабря Верховная Рада запретила импорт электроэнергии из России по двусторонних договорах и на внутрисуточном рынке.

Напомним, что максимальный импорт электроэнергии из Российской Федерации составляет 10-15% от украинского спроса за год.