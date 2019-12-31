Принц Гарри и его жена Меган Маркл зарегистрировали собственную торговую марку Sussex Royal. Теперь они смогут выпускать журналы, открытки и одежду.

Об этом пишет hromadske.

Супруги подали запрос на регистрацию торговой марки еще в июне 2019 года, а в декабре получили свидетельство о регистрации.

Под новой торговой маркой принц Гарри и Меган Маркл смогут выпускать журналы, открытки, постеры, календари и одежду. Также под маркой Sussex Royal они смогут проводить благотворительные инициативы по сбору средств, образовательные программы и выпускать социальные кампании от собственного имени.

Ранее сообщалось о том, что Гарри и Меган хотят отделить собственную благотворительную деятельность от фонда Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фонд назывался The Royal Foundation и был под руководством обеих семей. Сейчас он переименован в Фонд герцога и герцогини Кембриджских.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл женились 19 мая 2018 года. Церемония состоялась в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке. 6 мая 2019 года у пары родился первенец, которого назвали Арчи.