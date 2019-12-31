|Скорость ветра:
|4.9 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:03
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.45 грн
|EUR
|26.25 грн
|27.35 грн
Принц Гарри и его жена Меган Маркл зарегистрировали собственную торговую марку Sussex Royal. Теперь они смогут выпускать журналы, открытки и одежду.
Об этом пишет hromadske.
Супруги подали запрос на регистрацию торговой марки еще в июне 2019 года, а в декабре получили свидетельство о регистрации.
Под новой торговой маркой принц Гарри и Меган Маркл смогут выпускать журналы, открытки, постеры, календари и одежду. Также под маркой Sussex Royal они смогут проводить благотворительные инициативы по сбору средств, образовательные программы и выпускать социальные кампании от собственного имени.
Ранее сообщалось о том, что Гарри и Меган хотят отделить собственную благотворительную деятельность от фонда Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фонд назывался The Royal Foundation и был под руководством обеих семей. Сейчас он переименован в Фонд герцога и герцогини Кембриджских.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл женились 19 мая 2018 года. Церемония состоялась в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке. 6 мая 2019 года у пары родился первенец, которого назвали Арчи.
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Принц Гарри и его жена Меган Маркл зарегистрировали собственную торговую марку Sussex Royal. Теперь они смогут выпускать журналы, открытки и одежду.
Об этом пишет hromadske.
Супруги подали запрос на регистрацию торговой марки еще в июне 2019 года, а в декабре получили свидетельство о регистрации.
Под новой торговой маркой принц Гарри и Меган Маркл смогут выпускать журналы, открытки, постеры, календари и одежду. Также под маркой Sussex Royal они смогут проводить благотворительные инициативы по сбору средств, образовательные программы и выпускать социальные кампании от собственного имени.
Ранее сообщалось о том, что Гарри и Меган хотят отделить собственную благотворительную деятельность от фонда Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фонд назывался The Royal Foundation и был под руководством обеих семей. Сейчас он переименован в Фонд герцога и герцогини Кембриджских.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл женились 19 мая 2018 года. Церемония состоялась в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке. 6 мая 2019 года у пары родился первенец, которого назвали Арчи.