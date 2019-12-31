Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщаетпресс-служба Президента Украины.

— Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря.Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне, - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время разговора главы государств также договорились «немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине».

— Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется ближайшее время, - сказано в сообщении.

Напомним, что 29 декабря на КПВВ «Майорское» завершился большой обмен удерживаемыми лицами. В списках на обмен значатся бывшие беркутовцы, которых обвиняют в расстреле активистов Евромайдана в центре Киева зимой 2014 года.