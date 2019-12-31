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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на предстоящих выборах мэра Николаева пойдет самовыдвиженцем.
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на «НИС-ТВ».
— Честно говоря, думал что там еще что-то будет подвергаться изменения и не изучал. Я знаю, что повышается стоимость участия в выборах - то, что я слышал и читал в интернете. Я не изучал досконально этот закон. Одно могу сказать. Я собираюсь и планирую принимать участие в выборах в 2020 году. Это первое. Второе - если закон это позволяет сделать, то я планирую идти беспартийным, самовыдвиженцем. Мне неинтересно просто снова зайти городским головой. Я хочу, чтобы вместе со мной зашла команда думающих людей, депутатов, которые будут думать о развитии города, которые будут долгосрочно планировать наше развитие города, - сказал Александр Сенкевич.
Стоит отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести выборы в местные советы на всей территории Украины осенью 2020 года.
Напомним, что Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс Украины, который существенно увеличивает сумму денежного залога для участия в местных выборах. В частности, стоимость регистрации кандидатом в мэры Николаева составит 699 тысяч 4 гривны, столько же будет стоить регистрация списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета. Зарегистрировать список в Николаевский областной совет будет стоить 1 миллион 681 тысячу 388 гривен. Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает неправильным повышение денежного залога до 700 тысяч гривен для регистрации кандидатом в мэры Николаева.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на предстоящих выборах мэра Николаева пойдет самовыдвиженцем.
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на «НИС-ТВ».
— Честно говоря, думал что там еще что-то будет подвергаться изменения и не изучал. Я знаю, что повышается стоимость участия в выборах - то, что я слышал и читал в интернете. Я не изучал досконально этот закон. Одно могу сказать. Я собираюсь и планирую принимать участие в выборах в 2020 году. Это первое. Второе - если закон это позволяет сделать, то я планирую идти беспартийным, самовыдвиженцем. Мне неинтересно просто снова зайти городским головой. Я хочу, чтобы вместе со мной зашла команда думающих людей, депутатов, которые будут думать о развитии города, которые будут долгосрочно планировать наше развитие города, - сказал Александр Сенкевич.
Стоит отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести выборы в местные советы на всей территории Украины осенью 2020 года.
Напомним, что Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс Украины, который существенно увеличивает сумму денежного залога для участия в местных выборах. В частности, стоимость регистрации кандидатом в мэры Николаева составит 699 тысяч 4 гривны, столько же будет стоить регистрация списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета. Зарегистрировать список в Николаевский областной совет будет стоить 1 миллион 681 тысячу 388 гривен. Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает неправильным повышение денежного залога до 700 тысяч гривен для регистрации кандидатом в мэры Николаева.