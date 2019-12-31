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Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых Украина передала в самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» 29 декабря в рамках обмена, прокомментировали свое обвинение в расстрелах на Институтской.
Комментарий экс-беркутовцев показали в эфире программы «Вести» на канале «Россия-24», пишет hromadske.
— Еще ни одного прямого доказательства не было включено в судебный процесс стороной прокуратуры, — сказал экс-беркутовец Аброськин.
В свою очередь Зинченко предположил, почему следствие дел Майдана шло несколько лет.
— Я думаю, так долго шло следствие, потому что они понимали, что вот-вот выйдут сами на себя, — отметил он.
Напомним, 29 декабря состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Из плена боевиков вернулись 76 украинцев. В рамках обмена Украина в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской.
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Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых Украина передала в самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» 29 декабря в рамках обмена, прокомментировали свое обвинение в расстрелах на Институтской.
Комментарий экс-беркутовцев показали в эфире программы «Вести» на канале «Россия-24», пишет hromadske.
— Еще ни одного прямого доказательства не было включено в судебный процесс стороной прокуратуры, — сказал экс-беркутовец Аброськин.
В свою очередь Зинченко предположил, почему следствие дел Майдана шло несколько лет.
— Я думаю, так долго шло следствие, потому что они понимали, что вот-вот выйдут сами на себя, — отметил он.
Напомним, 29 декабря состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Из плена боевиков вернулись 76 украинцев. В рамках обмена Украина в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской.