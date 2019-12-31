Николаевский городской голова заявил, что железнодорожный переезд на въезде в Николаев со стороны Херсона находится «в ужасном состоянии» и требует ремонта.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на «НИС-ТВ».

— То, что меня сегодня еще очень сильно беспокоит, так это состояние железнодорожных переездов в районе въезда в Николаев со стороны Херсона. Фактически, мы не можем финансировать ремонт этих переездов, а они уже сегодня - еще нет зимы - находятся в ужасном состоянии. Там нужно проводить бетонные работы, приводить их в порядок, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр добавил, что надеется на помощь нового руководства Службы автомобильных дорог в Николаевской области при ремонте железнодорожного переезда.

— Они находятся на балансе «Укрзалізниці». Мы, николаевцы, ежедневно можем их переезжать и после зимы там будет ужас. Я надеюсь, что новый руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области займется этим вопросом и поможет нам продвинуть это на государственный уровень, чтобы привести это в порядок. Если не сейчас, то хотя бы весной, - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, что ночь с четверга на пятницу, 30 июня, на железнодорожном переезде в Николаеве, расположенном в конце Херсонского шоссе, застрял грузовик КамАЗ.