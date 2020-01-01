Под руководством Командующего операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Владимира Кравченко состоялось подведение итогов деятельности сил и средств операции за 2019 год.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Владимира Кравченко отметил, что подведение итогов - это необходимая мера, в ходе которой командиры всех уровней могут проанализировать свои действия и работу своих подразделений, а также обменяться опытом с коллегами.

— Во время мероприятия должностные лица доложили о реальном положении дел, обсудили и определили основные направления работы на 2020 год. Прежде всего, была детально проанализирована текущая ситуация безопасности в районе проведения ООС, результаты выполнения заданий и организацию боевой подготовки воинских частей и подразделений. Также были рассмотрены вопросы дисциплины и правопорядка, обеспечение правовой защиты военнослужащих, развития профессионального сержантского корпуса в районе боевых действий, взаимодействие подразделений ВСУ с общественностью и местным населением, - сообщили в штабе.

С отдельными докладами выступили главы военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей.

По итогам Кравченко подчеркнул необходимость дальнейшей работы по повышению уровня боеспособности, а также - решения гуманитарных вопросов.

— Нам нужно продолжать работу по улучшению подготовки сил и средств объединенных сил и повышения уровня боеспособности подразделений к выполнению задач по назначению. Кроме того, необходимо сосредоточить особое внимание на решении гуманитарных вопросов и реализации проектов гражданско-военного сотрудничества в работе с гражданским населением Донецкой и Луганской областей, - отметил Владимир Кравченко.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.