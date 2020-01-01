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Газотранспортная система Украины и словацкая ГТС Eustream договорились о межоператорском техническом соглашении о транзите газа.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Шефчович в своем аккаунте в Twitter.
— Я поздравляю interconnection agreement, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Прекрасная новость для энергетической безопасности Европы, — отметил политик.
Стоит отметить, что Словакия — основное направление, куда направляется российский газ, который проходит транзитом через Украину.
Напомним, Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.
В целом украинская и российская делегации подписали следующие соглашения:
межоператорское соглашение, которое определяет технические вопросы взаимодействия операторов газотранспортных систем Украины и России,
договор об организации транзита, который Газпром заключил с Нафтогазом (хотя должен был заключить с оператором ГТС Украины, однако именно Нафтогаз решили сделать посредником) — сделка, в которой собственно и говорится об условиях транзита российского газа через Украину, сроки, объемы и тому подобное.
Третий документ — соглашение об отзыве исковых требований Нафтогаза к Газпрому на 12,2 миллиардов долларов в Стокгольмский арбитраж.
Кроме этого, в рамках договоренностей о транзите Украина простила Газпрому штраф на сумму около 7,4 миллиардов долларов в антимонопольном деле. В свою очередь Газпром заплатил Нафтогазу 2,9 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.
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Газотранспортная система Украины и словацкая ГТС Eustream договорились о межоператорском техническом соглашении о транзите газа.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Шефчович в своем аккаунте в Twitter.
— Я поздравляю interconnection agreement, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Прекрасная новость для энергетической безопасности Европы, — отметил политик.
Стоит отметить, что Словакия — основное направление, куда направляется российский газ, который проходит транзитом через Украину.
Напомним, Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.
В целом украинская и российская делегации подписали следующие соглашения:
межоператорское соглашение, которое определяет технические вопросы взаимодействия операторов газотранспортных систем Украины и России,
договор об организации транзита, который Газпром заключил с Нафтогазом (хотя должен был заключить с оператором ГТС Украины, однако именно Нафтогаз решили сделать посредником) — сделка, в которой собственно и говорится об условиях транзита российского газа через Украину, сроки, объемы и тому подобное.
Третий документ — соглашение об отзыве исковых требований Нафтогаза к Газпрому на 12,2 миллиардов долларов в Стокгольмский арбитраж.
Кроме этого, в рамках договоренностей о транзите Украина простила Газпрому штраф на сумму около 7,4 миллиардов долларов в антимонопольном деле. В свою очередь Газпром заплатил Нафтогазу 2,9 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.