В партии «Европейская солидарность» считают, что договором о транзите газа Президент Украины Владимир Зеленский занимается «отбеливания Российской Федерации».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В партии «Европейская солидарность» считают, что подписав договор о транзите газа в таком виде, Украина лишила себя возможности привлечь Россию к ответственности за энергетическую агрессию. При этом отмечают, что данное соглашение стало «дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть».

— Помогая России избежать ответственности за сбитый пассажирский самолет рейса MH17, нынешняя власть выдает ей Владимира Цемаха. Прикрывая организаторов преступлений Януковича, в частности против Майдана, и терактов в украинских городах - отдает России беркутовцев и террористов. Такая политика умиротворения агрессора ставит под угрозу наложения на него международных санкций и ведет к выходу Кремля из-под ответственности за агрессию, - считают в «Европейской солидарности».

В партии добавили, что ранее Украина имела исключительно сильную позицию на газовых переговорах с Россией.

— Выигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже и четкая перспектива выигрыша по иску 2018 ставили «Газпром» на грань дефолта. Команда НАК «Нафтогаз Украины» в предыдущие пять лет обеспечила выполнение президентских директив и поручений, гарантировав энергетическую безопасность и независимость Украины, - сообщили в партии.

Также в «Европейской солидарности» добавили, что введение США санкций против «Северного потока-2» поставило под сомнение реальность построения газопроводов в обход Украины.

— Теплая зима и накопленные резервы газа позволяли принимать решения не в условиях цейтнота, а исходя из наиболее выгодных позиций, - считают в партии.

В партии отмечают, что «несмотря на это, нынешняя власть пошла на условия, которые существенно ослабляют возможности Украины противодействовать российскому агрессору».

При этом в партии добавили, что по принятым условиям, «Украина не только отказывается от многомиллиардных штрафов, ареста имущества «Газпрома» в рамках ответственности России по соглашению 2009 года, но и фактически дает согласие на достройку газопроводов в обход своей территории».

В связи с этим «Европейская Солидарность» требует:

1. Не допустить свертывания международных судебных процессов против Российской Федерации и ее субъектов, в частности относительно возвращения крымских месторождений;

2. Ввести запрет на прямые поставки в Украину российского газа;

3. Продолжить координацию усилий с международными партнерами по недопущению построения «Северного потока-2».

Напомним, Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.