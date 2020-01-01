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В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до конца этой зимы.
Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
По ее словам, о начале согласования новых списков на обмен Зеленский договорился с президентом РФ Владимиром Путиным во время телефонного разговора 31 декабря. Пока нет возможности назвать имена людей и их количество в списках.
— Однако надеемся, что при быстрой работы и технических возможностях будущий обмен состоится уже зимой 2020 года, — сказала Мендель.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обменялись поздравлениями с наступающими праздниками и договорились о новых списках на обмен пленными.
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В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до конца этой зимы.
Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
По ее словам, о начале согласования новых списков на обмен Зеленский договорился с президентом РФ Владимиром Путиным во время телефонного разговора 31 декабря. Пока нет возможности назвать имена людей и их количество в списках.
— Однако надеемся, что при быстрой работы и технических возможностях будущий обмен состоится уже зимой 2020 года, — сказала Мендель.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обменялись поздравлениями с наступающими праздниками и договорились о новых списках на обмен пленными.