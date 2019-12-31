В столице Ирака Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США, причиной стал авиаудар американцев по шиитской группировке «Катаиб Хизбалла».

Об этом сообщает BBC.

Участники демонстрации пытались штурмовать дипломатическое учреждение, некоторым из них удалось сломать ворота и прорваться внутрь. Также протестующие подожгли забор и бросали камни в камеры видеонаблюдения.

Иракские правоохранители призвали людей разойтись, а затем начали бросать гранаты со слезоточивым газом, охрана посольства также использовала газ.

Посла и другой персонал посольства заранее эвакуировали — они вылетели из международного аэропорта Багдада в неизвестном направлении.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения и заявил, что Тегеран понесет ответственность за это. Также он призвал власти Ирака принять меры.

Как сообщало hromadske, 29 декабря американские ВВС атаковали базы иракской шиитской группировки «Катаиб Хизбалла», в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек.

Представители Пентагона заявили, что «Катаиб Хезболла» может быть причастна к атаке на американскую военную базу в Ираке, в результате которой погиб один американский гражданский подрядчик, а несколько военнослужащих США и работников из Ирака получили ранения.

«Катаиб Хезболла» (с арабского — «Бригады партии Аллаха») — это иракская шиитская военизированная группировка, поддерживаемая Ираном и которая действует на территории Ирака и Сирии. В обеих странах она принимала или принимает участие в гражданских войнах против США и их союзников по коалиции.

Не следует ее путать с «Хизбаллой» (с арабского — «Партия Аллаха») — шиитской политической партией в Ливане и одноименной вооруженной группировкой, которую связывают с Ираном. Группировка под названием, содержащим слово «Хезболла», распространена именно в этой стране.

Напомним, что около 1500 человек были убиты во время протестов в Иране, которые начались 15 ноября. Среди жертв по меньшей мере 17 подростков, 400 женщин, а также сотрудники сил безопасности страны и полиция.