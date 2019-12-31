В плену на оккупированных территориях Донбасса остались несколько украинских военнослужащих, среди которых двое николаевских.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В плену у боевиков остались николаевские военнослужащие Виталий Чмиль — боец 36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018 года и Николай Гриненко — боец 79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019 года.

Сообщается, что известно об удерживании оккупантами в ОРДЛО минимум десяти гражданских лиц и примерно двух десятков военных.

Гражданские:

Валерий Матюшенко — предприниматель, музыкант. Боевики «ДНР» схватили его в родном Кальмиусском 15 июля 2017 года и дали ему 10 лет тюрьмы за «шпионаж». Сейчас он якобы удерживается в оккупированной Макеевке.

Виталий Атаманчук — 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 года в Донецке вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Но боевики ни разу не сообщали о нем.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов — школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в городе Ясиноватая Донецкой области 12 сентября 2018 года. Подростков «осудили» за «терроризм» и «диверсионную деятельность» до 10 — 15 лет тюрьмы. Родственники не сообщают прессе о месте их удерживания.

На следующий день после обмена 29 декабря главарь «ДНР» Денис Пушилин их «помиловал», но отпустили ли подростков, пока неизвестно.

Сергей Русинов — 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств. Боевики «ЛНР» дали ему 6 лет тюрьмы за «разжигание вражды» и поддержку украинских патриотических групп в соцсети «ВКонтакте». Сейчас парень содержится на территории Славяносербской исправительной колонии №60 в оккупированном селе Лозовское Луганской области.

Вадим Дреев — 50-летний луганчанин, который исчез в апреле 2019 года, а впоследствии был обвинен группировкой «ЛНР» в подрыве памятников на подконтрольной боевикам территории. Есть информация, что мужчина имеет инвалидность второй группы.

Роман Сагайдак — предприниматель, похищен в июне 2017 года в родном Луганске. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией за «разбои, что нанесли непоправимый ущерб «республике». По данным правозащитников, он нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

Военнослужащие:

По словам одного из 12-ти освобожденных военных 29 декабря, он знает, что около 20 военнослужащих ВСУ находятся в российском плену в ОРДЛО:

В частности, это Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки боевиков «ДНР» 22 мая 2019 года. Других фамилий издание не называет.

Журналистка «Медийной инициативы за права человека» Татьяна Катриченко на своей странице в Facebook напомнила о нескольких военных ВСУ, которых Россия почему-то решила не менять:

Виталий Чмиль — боец 36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018 года.

Андрей Качиньский — боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, плененный 29 декабря 2018 года.

Станислав Панченко — боец 58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019 года.

Николай Гриненко — боец 79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019 года.

Игорь Мирончук — боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захваченный 22 мая 2019 года. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии.

Напомним, что 29 декабря на КПВВ «Майорское» завершился большой обмен удерживаемыми лицами. В списках на обмен значатся бывшие беркутовцы, которых обвиняют в расстреле активистов Евромайдана в центре Киева зимой 2014 года.