Национальное агентство по вопросам госслужбы обнародовало список кандидатов на пост главы Госагентства по вопросам кино — это повторный конкурс, его проводят, потому что лидер первого конкурса не прошла собеседование.

Соответствующий список есть на сайте агентства по вопросам госслужбы, пишет hromadske.

Так, в списке 9 кандидатов:

Слепак Сергей Виленович Мартынюк Владимир Михайлович Король Александр Александрович Куценко Станислав Игоревич Корниенко Олег Александрович Кудерчук Марина Николаевна Плисковский Роман Владимирович Голосов Артем Андреевич Зленко Сергей Александрович

Повторный конкурс начался 2 декабря, заявки кандидатов принимались до 28 декабря.

Напомним, что в первом конкурсе участвовали 8 претендентов, среди них повторно побороться за пост главы Госкино решили Станислав Куценко, Сергей Слепак и Сергей Зленко.

В первом конкурсе до стадии собеседования дошла лишь генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. Однако на собеседовании она не набрала достаточно баллов. Синькевич не согласна с оценкой членов конкурсной комиссии, поэтому участвовать в повторном конкурсе она не стала.