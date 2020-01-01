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Национальное агентство по вопросам госслужбы обнародовало список кандидатов на пост главы Госагентства по вопросам кино — это повторный конкурс, его проводят, потому что лидер первого конкурса не прошла собеседование.
Соответствующий список есть на сайте агентства по вопросам госслужбы, пишет hromadske.
Так, в списке 9 кандидатов:
Слепак Сергей Виленович
Мартынюк Владимир Михайлович
Король Александр Александрович
Куценко Станислав Игоревич
Корниенко Олег Александрович
Кудерчук Марина Николаевна
Плисковский Роман Владимирович
Голосов Артем Андреевич
Зленко Сергей Александрович
Повторный конкурс начался 2 декабря, заявки кандидатов принимались до 28 декабря.
Напомним, что в первом конкурсе участвовали 8 претендентов, среди них повторно побороться за пост главы Госкино решили Станислав Куценко, Сергей Слепак и Сергей Зленко.
В первом конкурсе до стадии собеседования дошла лишь генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. Однако на собеседовании она не набрала достаточно баллов. Синькевич не согласна с оценкой членов конкурсной комиссии, поэтому участвовать в повторном конкурсе она не стала.
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Национальное агентство по вопросам госслужбы обнародовало список кандидатов на пост главы Госагентства по вопросам кино — это повторный конкурс, его проводят, потому что лидер первого конкурса не прошла собеседование.
Соответствующий список есть на сайте агентства по вопросам госслужбы, пишет hromadske.
Так, в списке 9 кандидатов:
Слепак Сергей Виленович
Мартынюк Владимир Михайлович
Король Александр Александрович
Куценко Станислав Игоревич
Корниенко Олег Александрович
Кудерчук Марина Николаевна
Плисковский Роман Владимирович
Голосов Артем Андреевич
Зленко Сергей Александрович
Повторный конкурс начался 2 декабря, заявки кандидатов принимались до 28 декабря.
Напомним, что в первом конкурсе участвовали 8 претендентов, среди них повторно побороться за пост главы Госкино решили Станислав Куценко, Сергей Слепак и Сергей Зленко.
В первом конкурсе до стадии собеседования дошла лишь генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. Однако на собеседовании она не набрала достаточно баллов. Синькевич не согласна с оценкой членов конкурсной комиссии, поэтому участвовать в повторном конкурсе она не стала.