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Накануне Нового года боевики на Донбассе один раз нарушили перемирие — у населенного пункта Зайцево в Луганской области.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Так, у Зайцевого боевики обстреляли украинских военных с вооружения БТР.
— В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, — говорится в сообщении.
Также в штабе рассказали, что на участке разведения у Станицы Луганской сохраняется режим тишины, а на участках у Золотого и Петровского «обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима».
Напомним, что украинские военные по случаю новогодних и рождественских праздников записали видеопоздравление.
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Накануне Нового года боевики на Донбассе один раз нарушили перемирие — у населенного пункта Зайцево в Луганской области.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Так, у Зайцевого боевики обстреляли украинских военных с вооружения БТР.
— В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, — говорится в сообщении.
Также в штабе рассказали, что на участке разведения у Станицы Луганской сохраняется режим тишины, а на участках у Золотого и Петровского «обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима».
Напомним, что украинские военные по случаю новогодних и рождественских праздников записали видеопоздравление.