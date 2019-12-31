Накануне Нового года боевики на Донбассе один раз нарушили перемирие — у населенного пункта Зайцево в Луганской области.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, у Зайцевого боевики обстреляли украинских военных с вооружения БТР.

— В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, — говорится в сообщении.

Также в штабе рассказали, что на участке разведения у Станицы Луганской сохраняется режим тишины, а на участках у Золотого и Петровского «обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима».

Напомним, что украинские военные по случаю новогодних и рождественских праздников записали видеопоздравление.