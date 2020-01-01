31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Враг обстрелял позиции наших подразделений из БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Напомним, в Офисе Президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых списков для обмена пленными начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до конца этой зимы.