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31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
Враг обстрелял позиции наших подразделений из БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Напомним, в Офисе Президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых списков для обмена пленными начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до конца этой зимы.
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31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
Враг обстрелял позиции наших подразделений из БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Напомним, в Офисе Президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых списков для обмена пленными начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до конца этой зимы.