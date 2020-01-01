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Телеканалы «Прямой» и «5 канала» в последние минуты уходящего 2019 года показали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Украинская правда.
Оба канала выпустили в эфир его новогоднее поздравление примерно в 23:57. Обращение Владимира Зеленского вышло в эфир сразу после полуночи.
В своем поздравлении Петр Порошенко тоже акцентировал единении украинцев и призвал «сохранять солидарность перед внешними вызовами, несмотря на внутренние разногласия».
«У новогодних праздников есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда «Европейской солидарности» никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины, и нас точно не сломаешь», - сказал он.
Напомним, в конце 2018 года новогоднее поздравление на то время президента Петра Порошенко в эфире телеканала «1+1» прозвучало не в 23:55, как на других каналах, а после 00:00. А в привычное время для речи президента пустили обращение Владимира Зеленского, который заявил, что идет в президенты.
Также сообщалось, что во время поздравления с наступающим 2020 годом Владимир Зеленский пожелал украинцам уважать друг друга: «Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения утром. А еще, давайте помнить, что любить Украину – означает любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они ни родились. Мира всем нам!».
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Телеканалы «Прямой» и «5 канала» в последние минуты уходящего 2019 года показали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Украинская правда.
Оба канала выпустили в эфир его новогоднее поздравление примерно в 23:57. Обращение Владимира Зеленского вышло в эфир сразу после полуночи.
В своем поздравлении Петр Порошенко тоже акцентировал единении украинцев и призвал «сохранять солидарность перед внешними вызовами, несмотря на внутренние разногласия».
«У новогодних праздников есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда «Европейской солидарности» никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины, и нас точно не сломаешь», - сказал он.
Напомним, в конце 2018 года новогоднее поздравление на то время президента Петра Порошенко в эфире телеканала «1+1» прозвучало не в 23:55, как на других каналах, а после 00:00. А в привычное время для речи президента пустили обращение Владимира Зеленского, который заявил, что идет в президенты.
Также сообщалось, что во время поздравления с наступающим 2020 годом Владимир Зеленский пожелал украинцам уважать друг друга: «Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения утром. А еще, давайте помнить, что любить Украину – означает любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они ни родились. Мира всем нам!».