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Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2020 года взяла на себя Албания. Представители страны заявили, что вопрос Украины для них будет одним из приоритетных.
Урегулирования конфликтов и их предотвращения будут важнейшим для страны во время председательства, сообщил премьер-министр Албании и министр по вопросам Европы и иностранных дел Эди Рама. Об этом информирует сайт ОБСЕ.
По словам Эди Рамы, кризис в Украине и вокруг нее остается наиболее актуальной проблемой безопасности в Европе.
– Усилия по решению конфликтов будут приоритетными, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали забирать жизни, – заявил Эди Рама.
Напомним, в 2019 году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 145 жертв среди гражданского населения, среди которых 18 погибших и 127 раненых.
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Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2020 года взяла на себя Албания. Представители страны заявили, что вопрос Украины для них будет одним из приоритетных.
Урегулирования конфликтов и их предотвращения будут важнейшим для страны во время председательства, сообщил премьер-министр Албании и министр по вопросам Европы и иностранных дел Эди Рама. Об этом информирует сайт ОБСЕ.
По словам Эди Рамы, кризис в Украине и вокруг нее остается наиболее актуальной проблемой безопасности в Европе.
– Усилия по решению конфликтов будут приоритетными, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали забирать жизни, – заявил Эди Рама.
Напомним, в 2019 году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 145 жертв среди гражданского населения, среди которых 18 погибших и 127 раненых.