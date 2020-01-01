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В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования РФ дважды задерживали патрули ОБСЕ на Донбассе.
Боевики не пустили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ к трем населенным пунктам, временно неподконтрольнм украинскому правительству. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, международные наблюдатели в отчете указали отказ боевиков патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское (бывший Октябрь) и Приморское. Также боевики не позволили ОБСЕ войти на территорию объекта вооруженных формирований возле населенного пункта Михайловка.
«Такие действия могут иметь за цель скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск», — говорится в сообщении Штаба.
Ранее сообщалось, что председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2020 года взяла на себя Албания. Представители страны заявили, что вопрос Украины для них будет одним из приоритетных.
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования РФ дважды задерживали патрули ОБСЕ на Донбассе.
Боевики не пустили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ к трем населенным пунктам, временно неподконтрольнм украинскому правительству. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, международные наблюдатели в отчете указали отказ боевиков патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское (бывший Октябрь) и Приморское. Также боевики не позволили ОБСЕ войти на территорию объекта вооруженных формирований возле населенного пункта Михайловка.
«Такие действия могут иметь за цель скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск», — говорится в сообщении Штаба.
Ранее сообщалось, что председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2020 года взяла на себя Албания. Представители страны заявили, что вопрос Украины для них будет одним из приоритетных.