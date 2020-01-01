В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования РФ дважды задерживали патрули ОБСЕ на Донбассе.

Боевики не пустили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ к трем населенным пунктам, временно неподконтрольнм украинскому правительству. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Так, международные наблюдатели в отчете указали отказ боевиков патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское (бывший Октябрь) и Приморское. Также боевики не позволили ОБСЕ войти на территорию объекта вооруженных формирований возле населенного пункта Михайловка.

«Такие действия могут иметь за цель скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск», — говорится в сообщении Штаба.

Ранее сообщалось, что председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2020 года взяла на себя Албания. Представители страны заявили, что вопрос Украины для них будет одним из приоритетных.