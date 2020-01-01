Российские государственные телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента России Владимира Путина, опубликованном на YouTube.

На это обратили внимание журналисты «Дождя», информирует Настоящее Время.

Зарегистрированные пользователи могут нажать кнопки «нравится» или «не нравится» под видео, однако количество лайков и дизлайков не отображается. Отключена также возможность комментариев. Под другими видео этих телеканалов пользователи могут как оставить комментарий, так и нажать «нравится»/«не нравится». Количество этих оценок отображено.

Телеканал НТВ не скрыл комментарии и оставил счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением российского президента: днем 1 января там было 5,3 тысячи лайков и 19 тысяч дизлайков.

Напомним, призер Олимпийских игр по прыжкам в воду, николаевец Илья Кваша принял участие в съемках поздравления с Новым годом от Владимира Зеленского.

Напомним, телеканалы «Прямой» и «5 канал» в последние минуты уходящего 2019 года показали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.