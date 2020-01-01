Государственное бюро расследований под руководством Романа Трубы не справилось с актуальными целями и вызовами.

Об этом говорится в заявлении Госбюро по итогам деятельности в 2019 году.

Отмечается, что в работе ГБР были выявлены значительные нарушения как в организации работы подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении.

В ГБР призывают граждан направлять в ведомство предложения по преодолению кризиса, оптимизации и улучшению работы следственных и оперативных подразделений.

«Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др», — говорится в сообщении.

В ГБР также обращают внимание на то, что в письмах должны быть четко изложены факты и обстоятельства возможного правонарушения.