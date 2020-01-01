|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:04
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.45 грн
|EUR
|26.25 грн
|27.35 грн
Государственное бюро расследований под руководством Романа Трубы не справилось с актуальными целями и вызовами.
Об этом говорится в заявлении Госбюро по итогам деятельности в 2019 году.
Отмечается, что в работе ГБР были выявлены значительные нарушения как в организации работы подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении.
В ГБР призывают граждан направлять в ведомство предложения по преодолению кризиса, оптимизации и улучшению работы следственных и оперативных подразделений.
«Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др», — говорится в сообщении.
В ГБР также обращают внимание на то, что в письмах должны быть четко изложены факты и обстоятельства возможного правонарушения.
Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о реформировании Государственного бюро расследований (ГРБ). Законопроект вносит существенные изменения в полномочия директора ГБР, поэтому со дня вступления документа в силу прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Государственное бюро расследований под руководством Романа Трубы не справилось с актуальными целями и вызовами.
Об этом говорится в заявлении Госбюро по итогам деятельности в 2019 году.
Отмечается, что в работе ГБР были выявлены значительные нарушения как в организации работы подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении.
В ГБР призывают граждан направлять в ведомство предложения по преодолению кризиса, оптимизации и улучшению работы следственных и оперативных подразделений.
«Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др», — говорится в сообщении.
В ГБР также обращают внимание на то, что в письмах должны быть четко изложены факты и обстоятельства возможного правонарушения.
Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о реформировании Государственного бюро расследований (ГРБ). Законопроект вносит существенные изменения в полномочия директора ГБР, поэтому со дня вступления документа в силу прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.