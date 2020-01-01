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Сегодня, 1 января, в зоне боевых действий на востоке Украины один боец Вооруженных сил получил ранение.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Оба обстрела были зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Напомним,
В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования РФ дважды задерживали патрули ОБСЕ на Донбассе. Боевики не пустили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ к трем населенным пунктам, временно неподконтрольнм украинскому правительству.
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Сегодня, 1 января, в зоне боевых действий на востоке Украины один боец Вооруженных сил получил ранение.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Оба обстрела были зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Напомним,
В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования РФ дважды задерживали патрули ОБСЕ на Донбассе. Боевики не пустили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ к трем населенным пунктам, временно неподконтрольнм украинскому правительству.