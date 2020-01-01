Сегодня, 1 января, в зоне боевых действий на востоке Украины один боец Вооруженных сил получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оба обстрела были зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Напомним,

В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования РФ дважды задерживали патрули ОБСЕ на Донбассе. Боевики не пустили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ к трем населенным пунктам, временно неподконтрольнм украинскому правительству.