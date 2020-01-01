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В Киеве проходит традиционный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Об этом сообщает корреспондент Hromadske.
В анонсе «Марша чести, достоинства и свободы» отмечается, что традиционное факельное шествие приурочено ко дню рождению «Вождя и вдохновителя украинцев — Степана Бандеры, чьи слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу Украинского государства».
Как сообщает издание, в шествии приняли участие около 1500 человек.
Факельное шествие началось в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Она двинулась к площади Независимости. Участники держали в руках плакаты и файеры.
До дня народження Бандери у Києві влаштували смолоскипну ходу pic.twitter.com/qhfveohNwA— hromadske (@HromadskeUA) 1 января 2020 г.
Среди участников акции, в частности, были представители партии «Всеукраинское объединение Свобода» и «Конгресс украинских националистов». Шествие сопровождал оркестр.
Традиційна смолоскипна хода до дня народження очільника ОУН Степана Бандери — у ході беруть участь близько 1500 людей pic.twitter.com/nm8BiitZ1a— hromadske (@HromadskeUA) 1 января 2020 г.
Участники выкрикивали: «Степану Бандере трижды слава, слава, слава» и «Наша земля — наши герои».
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В Киеве проходит традиционный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Об этом сообщает корреспондент Hromadske.
В анонсе «Марша чести, достоинства и свободы» отмечается, что традиционное факельное шествие приурочено ко дню рождению «Вождя и вдохновителя украинцев — Степана Бандеры, чьи слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу Украинского государства».
Как сообщает издание, в шествии приняли участие около 1500 человек.
Факельное шествие началось в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Она двинулась к площади Независимости. Участники держали в руках плакаты и файеры.
До дня народження Бандери у Києві влаштували смолоскипну ходу pic.twitter.com/qhfveohNwA— hromadske (@HromadskeUA) 1 января 2020 г.
Среди участников акции, в частности, были представители партии «Всеукраинское объединение Свобода» и «Конгресс украинских националистов». Шествие сопровождал оркестр.
Традиційна смолоскипна хода до дня народження очільника ОУН Степана Бандери — у ході беруть участь близько 1500 людей pic.twitter.com/nm8BiitZ1a— hromadske (@HromadskeUA) 1 января 2020 г.
Участники выкрикивали: «Степану Бандере трижды слава, слава, слава» и «Наша земля — наши герои».