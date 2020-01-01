Президент США в новогоднюю ночь, отвечая на вопросы журналистов перед вечеринкой, похвалил Зеленского и призвал больше помогать Украине.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Президент США упомянул о большой коррупции в Украине, однако президента Зеленского похвалил, рассказывая о телефонном разговоре с украинским коллегой.

«Это был идеальный, абсолютно уместный разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, его избрали президентом из-за (усталости от, — прим.) коррупции. У них очень большая коррупция», — сказал Дональд Трамп.

Американский президент призвал Германию, Францию и НАТО больше помогать Украине.

«Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине, — прим.)? Почему только Соединенные Штаты?», — спросил он. — Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса. — прим.), они также должны больше давать Украине», — сказал президент Дональд Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал Украину «третьей самой коррумпированной страной мира».